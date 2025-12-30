Sky: Elversberg will Hoffenheims Mokwa verpflichten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die SV Elversberg will nach Sky-Angaben David Mokwa als Nachfolger des zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Torjägers Younes Ebnoutalib verpflichten. Der 21 Jahre alte Franzose Mokwa ist noch bis 2029 an die TSG 1899 Hoffenheim gebunden. Der saarländische Zweitligist befindet sich nach Angaben des Pay-TV-Senders in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Kraichgauern.

Noch kein Bundesliga-Spiel diese Saison

Mokwa hatte in der vergangenen Saison sein Profidebüt bei den Hoffenheimern gegeben, kam in dieser Spielzeit aber noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz. Der Angreifer war 2022 vom FC Sochaux nach Hoffenheim gewechselt. Elversbergs Senkrechtstarter Ebnoutalib spielt künftig für Frankfurt.