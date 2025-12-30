Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Sky: Elversberg will Hoffenheims Mokwa verpflichten

Nach dem Abgang von Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib sucht die SV Elversberg Ersatz. Ein Talent der TSG Hoffenheim ist ein Thema beim Zweitligisten.

An Hoffenheims David Mokwa ist die SV Elversberg interessiert. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/DPA
Foto: Uwe Anspach/DPA

Die SV Elversberg will nach Sky-Angaben David Mokwa als Nachfolger des zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Torjägers Younes Ebnoutalib verpflichten. Der 21 Jahre alte Franzose Mokwa ist noch bis 2029 an die TSG 1899 Hoffenheim gebunden. Der saarländische Zweitligist befindet sich nach Angaben des Pay-TV-Senders in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Kraichgauern.

Noch kein Bundesliga-Spiel diese Saison

Mokwa hatte in der vergangenen Saison sein Profidebüt bei den Hoffenheimern gegeben, kam in dieser Spielzeit aber noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz. Der Angreifer war 2022 vom FC Sochaux nach Hoffenheim gewechselt. Elversbergs Senkrechtstarter Ebnoutalib spielt künftig für Frankfurt.

