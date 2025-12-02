Skelettierte Männerleiche bei Breisach entdeckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Wald bei Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine skelettierte Männerleiche gefunden worden. Personen hätten den Toten abseits von Wegen im Wald gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nähere Angaben machte er nicht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich um einen Mann handeln könnte, der seit 2024 vermisst wird.

Woher der Vermisste stammt, teilte der Polizeisprecher zunächst nicht mit. Die Identität des Toten müsse erst zweifelsfrei feststehen. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt. Wie der 27-Jährige ums Leben gekommen ist, müsse die Polizei erst herausfinden, hieß es. Hinweise auf Fremdeinwirkungen haben die Ermittler bisher nicht.