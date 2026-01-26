Sinkende Mitgliederzahl - woran das laut IG Metall liegt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die IG Metall hat im vergangenen Jahr einen Rückgang bei den Mitgliedern in Baden-Württemberg verzeichnet. Im Dezember zählte die Gewerkschaft 393.780 Mitglieder, wie sie in Stuttgart mitteilte. Das entspreche einem Rückgang von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt.

Der Rückgang spiegele laut IG Metall die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wider. Dort gebe es weniger Neueinstellungen, einen deutlichen Personalabbau in vielen Branchen und schrumpfende Ausbildungsjahrgänge.

Bezirksleiterin: »Die Wirtschaftskrise hinterlässt Spuren«

2025 sei für die Industrie und auch für die Gewerkschaft ein anspruchsvolles Jahr gewesen, sagte Bezirksleiterin Barbara Resch laut Mitteilung. »Die Wirtschaftskrise hinterlässt Spuren - auch in unserer Mitgliederentwicklung«, sagte Resch.

Bezirksleiterin Barbara Resch: »Die Herausforderungen sind gewaltig.« (Archivbild) Foto: Marijan Murat/DPA Bezirksleiterin Barbara Resch: »Die Herausforderungen sind gewaltig.« (Archivbild) Foto: Marijan Murat/DPA

Die Herausforderungen seien gewaltig. »Wir sind mit geopolitischen Unsicherheiten, einer fragilen Weltwirtschaft, Streit um Zollpolitik, Stellenabbau und gleichzeitig einem enormen Druck der Transformation konfrontiert«, sagte Resch. Aber gerade in solchen Zeiten sei die Gewerkschaft gefragt. Sie stehe an der Seite der Beschäftigten und unterstütze sie.