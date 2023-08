Aktuell Land

Sinkende Bio-Umsätze: Hauk wirbt für Vertrauen

Angesichts der zuletzt gesunkenen Umsätze in der Bio-Branche wirbt Verbraucherminister Peter Hauk für das Vertrauen der Kunden, in den Supermärkten und im Fachhandel auch nach den besonderen Produkten zu greifen. Zwar kauften Menschen wegen der Inflation, der gestiegenen Energiepreise und des teurer gewordenen Alltags etwas weniger Bio-Lebensmittel als noch in den Corona-Jahren. Das große Umsatzplus aus der Corona-Zeit sei aber im vergangenen Jahr zum einen gehalten worden, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Stuttgart. Zum anderen hätten Bio-Lebensmittel auch bei den jüngsten intensiven Untersuchungen wie bereits in den Jahren zuvor gut abgeschnitten.