Sindelfingen: Lkw-Fahrer von 25-Tonnen-Stahlträger getroffen und gestorben

Der Fahrer eines Betonmischers ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) von einem 25 Tonnen schweren Stahlträger eingeklemmt worden und gestorben. Der 53-Jährige habe auf einem Werksgelände Beton abgeladen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Beim Herausfahren vom Gelände fuhr der Mann an einem Rohbau vorbei. Dort ragte der Stahlträger in etwa dreieinhalb Meter Höhe über den Fahrweg heraus. Der Lastwagen streifte den Stahlträger, wodurch dieser aus der Verankerung gerissen wurde und auf das Fahrerhaus krachte. Der Mann wurde vom Stahlträger eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er am Donnerstag noch am Unfallort starb.