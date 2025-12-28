Silvesterböller setzen Gebäude in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Silvesterböller sollen im Innenhof einer Bar in Mannheim ein Nebengebäude in Brand gesetzt haben. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und den Notruf abgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Der Barbesitzer konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die alarmierte Feuerwehr fand jedoch weitere Glutnester in einer Zwischenwand und löschte diese.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwickelte sich der Brand, da Feuerwerkskörper unsachgemäß abgebrannt wurden. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach den Personen, die die Böller gezündet haben.