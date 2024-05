Siege, Tore: VfB-Rekorde auf dem Weg zur Vizemeisterschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fabian Wohlgemuth war sichtlich stolz. »Die Mannschaft hat uns diese Saison schon öfter sprachlos gemacht. Aber jetzt mit der Vizemeisterschaft sind wir noch sprachloser«, sagte der Sportdirektor des VfB Stuttgart nach dem 4:0 (2:0) am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. In nur einem Jahr von der Relegation hoch bis auf Platz zwei und direkt in die Champions League - die Schwaben haben in der Fußball-Bundesliga eine außergewöhnliche Geschichte geschrieben. Und dabei so manchen Rekord auf- oder eingestellt. Eine Auswahl:

Die Punktesammler: Der VfB holte 73 Zähler - so viele wie nie zuvor in einer Bundesliga-Saison. In der vorangegangenen Spielzeit hätte das sogar zur Meisterschaft gereicht. Auch die 23 Siege, die die Schwaben diese Saison gefeiert haben, bedeuten einen Clubrekord.

Die Durchstarter: Die Stuttgarter verbesserten sich im Vergleich zur Vorsaison um satte 14 Tabellenplätze und stellten damit den Liga-Rekord von Werder Bremen ein. Die Hanseaten waren 1967 ebenfalls 14. und im Jahr darauf Zweiter geworden.

Der Torjäger: Serhou Guirassy erzielte 28 Treffer und damit mehr als jeder andere Stuttgarter in einer Bundesliga-Saison vor ihm. Die bisherige Bestmarke hatte Ex-Nationalspieler Mario Gomez aufgestellt - mit 24 Toren in der Spielzeit 2008/2009.

Der Wegbereiter: Guirassy war beim VfB nicht nur der Mann für die vielen, sondern auch für die wichtigen Tore. Zwölfmal erzielte er in dieser Saison das 1:0. Er stellte damit einen Liga-Rekord ein. Zuvor war das nur Stefan Kießling 2012/2013 für Bayer Leverkusen, Ailton 2003/2004 für Werder Bremen und Gerd Müller 1969/1970 für Bayern München gelungen.

Das Traumduo: Zusammen erzielten Guirassy und sein Sturmpartner Undav diese Saison 46 Liga-Tore. Auch das ist ein Clubrekord. Die VfB-Legenden Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer waren in der Spielzeit 1985/1986 in Summe auf 37 Treffer gekommen.

Die Nationalspieler: Mehr als vier deutsche Spieler - wie bei den Europameisterschaften 1984 und 2004 - stellte der VfB noch nie bei einem großen Turnier. Aktuell stehen gleich fünf Profis der Schwaben im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM: Alexander Nübel, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Deniz Undav. Nur ein Spieler wird noch gestrichen, dem VfB winkt also eine neue Bestmarke.

Bundesliga-Tabelle

Kader VfB Stuttgart