Sieg und Wanitzek-Coup: Gelungener Abschluss für den KSC

Erst die Vertragsverlängerung von Marvin Wanitzek, dann der Sieg gegen den SC Paderborn: Der Karlsruher SC hat einen gelungenen Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Badener bezwangen die noch mit kleinen Rest-Aufstiegschancen ins Spiel gegangenen Paderborner mit 3:0 (0:0) und beenden die Runde auf dem achten Tabellenplatz.

Mittelfeldspieler Lilian Egloff traf in der 50. und 54. Minute für den KSC. Es waren die ersten Saisontore des 22-Jährigen. Verteidiger Marcel Franke (72.) legte vor 31.190 Zuschauern im Wildpark später noch nach.

Kein Happy End für Kwasniok

Um noch auf den Relegationsrang oder einen direkten Aufstiegsplatz zu springen, hätten die Paderborner zusätzlich Patzer der Konkurrenz gebraucht - dazu kam es nicht. So schlossen sie die Saison auf Rang vier ab.

Der in Karlsruhe aufgewachsene Lukas Kwasniok verlässt Paderborn nach insgesamt vier Jahren als Trainer dennoch erhobenen Hauptes. Die Zukunft des 43-Jährigen, der seinen Vertrag nicht mehr verlängert hat, ist noch offen.

In der ersten Halbzeit hatte der SCP eine große Chance liegen lassen. Kapitän Raphael Obermair scheiterte per Foulelfmeter an KSC-Keeper Max Weiß (37.).

Wanitzek-Botschaft lautstark gefeiert

Jubeln durften die Karlsruher Fans aber auch schon vor dem Anpfiff. Spielmacher Wanitzek bleibt dem Club erhalten. Er habe seinen ursprünglich noch bis 2027 laufenden Vertrag langfristig verlängert, teilte er mit. »Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft«, sagte Wanitzek in einer Videobotschaft, die im Stadion gezeigt wurde. Der 32-Jährige wurde von den Fans daraufhin frenetisch und mit »Fußballgott«-Rufen gefeiert.

Wanitzek ist seit Jahren einer der Schlüsselspieler des KSC. Medienberichten zufolge soll es zuletzt wieder Angebote aus der Bundesliga und auch aus Nordamerika für den gebürtigen Badener gegeben haben. Wie schon in den Jahren zuvor entschied er sich aber erneut für einen Verbleib im Wildpark.