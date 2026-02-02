Siebenjähriges Mädchen stirbt in Fastnachts-Vereinsheim in Sulz am Neckar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch in den Räumen eines Fastnachtsvereins, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der »Schwarzwälder Bote« berichtet.

Als der Unfall passierte, fand in dem Vereinsheim im Ortsteil Bergfelden ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt. Wie es zu dem Unglück kam, werde ermittelt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Bürgermeister äußert Bestürzung

Der Fastnachtsverein, in dessen Heim der Unfall passierte, bestätigte auf Anfrage, dass sämtliche Veranstaltungen der Fasnet abgesagt worden seien. Darüber hinaus wollte sich der Verein nicht zu dem Unfall äußern.

Der »Bild« sagte der Bürgermeister von Sulz am Neckar, Jens Keucher (parteilos): »Das Unglück ist unermesslich tragisch, unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie.« Es sei ihm ein Rätsel, wie die Theke umstürzen konnte. »Ich bin selbst schon an ihr gestanden, es ist eine unscheinbare Stehtheke wie tausende andere auch.« Vor dem Vereinsheim wurden der Zeitung zufolge Blumen und Kerzen niedergelegt.