Siebenjähriges Mädchen stirbt in Fastnacht-Vereinsheim in Sulz

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Sulz (Landkreis Rottweil) von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mittwoch in den Räumen eines Fastnachtsvereins, wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der »Schwarzwälder Bote« berichtet.

Demnach fand zu dem Zeitpunkt in dem Vereinsheim ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt. Wie es zu dem Unglück kam, werde ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden zunächst nicht mitgeteilt. (dpa)