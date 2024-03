Aktuell Land

Siebenjähriger Junge in Mannheim wohlbehalten gefunden

Der sieben Jahre alte Junge, der in Mannheim vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, gehe es dem Jungen gut. Der Rettungsdienst hatte den Jungen am Morgen vorsorglich untersucht, nun befinde er sich bei seinen Eltern. Wie genau der Junge verschwunden ist und wo er wiedergefunden wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Eine Straftat schloss die Polizei jedoch aus.