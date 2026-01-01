Sieben Verletzte nach Unfall – A6 stundenlang gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sieben Menschen sind bei einem Autounfall auf der A6 bei Edingen-Neckarhausen verletzt worden. Insgesamt waren drei Autos an dem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis am Mittwoch beteiligt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die A6 Richtung Mannheim war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zunächst rund sieben Stunden vollständig gesperrt. Mittlerweile sei die Sperrung aufgehoben, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein 43-Jähriger versucht, mit seinem Auto einen anderen Wagen zu überholen. Als er den Überholversuch verkehrsbedingt abbrach, touchierte er das Auto der 33-jährigen Fahrerin. Dessen Wagen drehte sich und blieb auf der Fahrbahn stehen. Ein drittes Auto fuhr schließlich ungebremst in den stehenden Wagen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Fünf der Insassen der drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt, zwei weitere schwer. Rettungskräfte brachten mehrere Verletzte ins Krankenhaus. Der 43-Jährige, der versucht hatte zu überholen, blieb unverletzt.