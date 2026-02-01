Sieben Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße - auch Kinder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) sind sieben Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Ein 21-Jähriger war nach Angaben der Polizei am Abend zu schnell auf der linken Spur Richtung Balingen unterwegs. Ein 46-Jähriger wollte demnach zum Überholen ansetzen und übersah den von hinten kommenden Wagen des 21-Jährigen. Durch den Aufprall kam es zur Kollision mit einem dritten Auto auf der rechten Spur.

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt. In dem dritten beteiligten Wagen wurden der 43-jährige Fahrer, die 30-jährige Beifahrerin und ein elfjähriges Kind leicht verletzt. Zwei weitere Kinder in dem Auto im Alter von elf und 13 Jahren erlitten schwere Verletzungen.

Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Fünf Rettungswagen waren vor Ort, außerdem 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW. Die B27 war mehrere Stunden vollgesperrt.