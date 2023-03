Sicherungsverwahrung für Schwimmlehrer nach Missbrauch

Ein angeklagter Schwimmlehrer, dem vorgeworfen wird, sich an Mädchen vergangen zu haben.

Der Mann ging in Revision und war wegen der Sicherungsverwahrung erfolgreich. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwies das Verfahren an das Landgericht zurück, das nun erneut über die Sicherungsverwahrung entschieden hat.

Die Opfer des Schwimmlehrers sind mehr als 30 Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren. Der Mann hatte die Kinder dem ersten Urteil zufolge genötigt, sie grob im Intimbereich verletzt und zwei Opfer sogar mit dem Tod bedroht, sollten sie nicht schweigen. Die Taten geschahen während seiner Schwimmkurse entweder im Wasser oder in den Umkleidekabinen. Einige filmte der Mann auch.