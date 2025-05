Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein brennender Sicherungskasten in einem Wohnhaus in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) hat einen Schaden von rund 200.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am frühen Morgen von einer 74 Jahre alten Bewohnerin des Hauses entdeckt worden. Zuvor hatte sich starker Rauch im Flur gebildet. Als Brandursache werde ein technischer Defekt vermutet. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.