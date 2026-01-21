Sensible Daten von Bürgern nach Cyberangriff abgeflossen

Bei einem Hackerangriff auf die Gemeindeverwaltung von Untereisesheim wurden auch sensible Daten der Bürger gestohlen. (Archivbild)

Bei einem Hackerangriff auf die Gemeinde Untereisesheim nahe Heilbronn sind im vergangenen Oktober nach Angaben der Verwaltung auch sensible Daten der Bürgerinnen und Bürger abgeflossen. Seit einigen Tagen sei bekannt, dass unter den abgeflossenen Daten auch Ausweiskopien von Bürgern und Unterlagen aus der Corona-Zeit seien, sagte Bürgermeister Christian Tretow (SPD). Zuvor hatte der SWR berichtet. Dem SWR-Bericht zufolge sind die Daten im Darknet aufgetaucht.

Weitere Details wollte der Bürgermeister nicht nennen. Das Verfahren laufe noch, man befinde sich in einer Situation, in der eine abschließende Bewertung des Vorfalls nicht sinnvoll sei, so Tretow. Zuständig für das Verfahren sei unter anderem der Datenschutzbeauftragte des Landes.

Datenschutzbeauftragter prüft den Fall

Dessen Sprecher teilte mit, dass man im Austausch mit der Gemeinde sei. »Wir bitten um Verständnis, dass wir zum laufenden Verfahren derzeit keine Auskunft geben können«, so der Sprecher. Man prüfe den Sachverhalt zunächst, bevor man ihn bewerte.

Die 4.000-Einwohner-Gemeinde war im Oktober Opfer eines Cyberangriffs geworden. Im Dezember hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass dabei auch Personalakten und dienstliche Daten von den Laufwerken der Mitarbeiter abgeflossen seien.

Die IT der Verwaltung habe man nach dem Angriff vollkommen neu aufgestellt, so der Bürgermeister. Zudem gebe es intensive Datenschutzschulungen der Mitarbeiter. Dabei habe es aber auch vor dem Angriff keine Versäumnisse gegeben, so Tretow.