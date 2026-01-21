Seniorin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Zur Identität der tödlich verunglückten Person machte die Polizei zunächst keine Angaben. (Symbolbild)

Eine Seniorin ist beim Überqueren einer Straße in Weingarten (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der Lkw-Fahrer die 77 Jahre alte Frau beim Abbiegen an einer Kreuzung. Unklar sei noch, ob der 41-jährige Lkw-Fahrer oder die Seniorin das Rotlicht der Ampel missachteten, teilte die Polizei mit.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreuzung sei während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt gewesen, hieß es laut Mitteilung.