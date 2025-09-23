Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Seniorin ist in Reutlingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der 80 Jahre alte Fahrer wollte laut ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem Vereinsheim rückwärts ausparken. Dabei erfasste sein Wagen die 78 Jahre alte Frau, die sich hinter dem Auto befand. Sie geriet unter das Fahrzeug. Der Wagen rollte weiter in eine Hecke und stieß mit der geöffneten Beifahrertür gegen einen Baumstamm, ehe der Fahrer wieder vorwärtsfuhr. Wie es genau zu dem Unfall am Montag kam, war zunächst unklar.