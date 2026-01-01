Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Seniorin verletzt - Brandursache vermutlich Silvesterrakete

In Heidelberg gerät erst ein Balkon und dann eine Wohnung in Brand. Eine 77-Jährige wird verletzt. Was die Polizei zur möglichen Ursache sagt.

Durch das Feuer ist eine 77-jährige Bewohnerin in Heidelberg verletzt worden. (Symbolbild)
Eine 77-Jährige ist in der Silvesternacht bei einem Wohnungsbrand in Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Silvesterrakete zunächst gelagerten Unrat auf einem Balkon in Brand gesetzt haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Feuer habe sich dann auf den Balkon und schließlich auf die angrenzende Wohnung der Frau ausgebreitet. 

Einsatzkräfte löschten den Brand und brachten die leicht verletzte Seniorin ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro.

