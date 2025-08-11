Seniorin tot in Haus gefunden - Verbrechen möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine ältere Frau ist in Kehl im Ortenaukreis möglicherweise getötet worden. »Die Einschätzung des Mediziners sowie die Gesamtumstände in dem Wohnhaus lassen nach ersten Erkenntnissen den Verdacht zu, dass es sich bei dem Tod der älteren Frau um ein Gewaltverbrechen handeln könnte«, teilte die Polizei mit. Details gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt - auch nicht das Alter der Frau. Ein Polizeisprecher kündigte aber weitere Informationen im Laufe des Tages an.

Die leblose Seniorin sei am Sonntag in ihrem Haus von einer Bekannten gefunden worden, mit der sie verabredet war. Der Notarzt konnte später nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise bereits Tage zuvor - am Samstag, in der Nacht zum Sonntag oder auch im Verlauf des Sonntags - Verdächtige gesehen haben.