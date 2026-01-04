Seniorin stirbt nach Busunfall in Tübingen

Die Rettungsdienste hatten die schwer verletzte Seniorin im Oktober in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Eine 84-jährige Frau ist in Tübingen an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin Mitte Oktober beim Aussteigen aus einem Linienbus mit dem Arm zwischen den schließenden Türen eingeklemmt worden. Als der Bus anfuhr, wurde die Frau mehrere Meter mitgezogen und stürzte.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte der 63-jährige Busfahrer laut Polizei Platz für einen weiteren einfahrenden Bus schaffen wollen. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie in der Nacht zu Samstag ihren Verletzungen.