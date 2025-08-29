Seniorin prallt mit Auto gegen Stadtarchiv

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Seniorin soll beim Einparken Gas und Bremse verwechselt haben und so in das Stadtarchiv von Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gekracht sein. Verletzt habe sich niemand, teilte die Polizei mit. Die 87-Jährige wollte am Donnerstag einparken, als es mutmaßlich zur Verwechslung der Pedale kam und sie über einen Fußweg und einen bepflanzten Abhang hinunterfuhr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dann prallte das Auto gegen die Fassade des Stadtarchivs. Dabei gingen auch Fenster zu Bruch.

Der Schaden an Auto und Fassade wurde auf 8.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.