Seniorin mit Sekt am Steuer und 1,4 Promille erwischt

Einen Sekt im Auto soll sich eine 63-Jährige in Wangen im Allgäu genehmigt haben. Die Frau sei deutlich angetrunken auf einem Parkplatz unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin habe die Seniorin trinkend am Steuer gesehen und gemeldet. Als die Polizei gekommen sei, habe sie gerade rückwärts ausgeparkt, sagte ein Sprecher. Ein Alkoholtest habe rund 1,4 Promille ergeben.

Die Seniorin musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus und ihren Führerschein vorläufig abgeben. Nun droht ihr ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.