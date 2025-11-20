Seniorin in ihrer Wohnung ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In ihrer Wohnung hat ein Unbekannter in Pforzheim eine Seniorin ausgeraubt. Die Frau habe dem Mann die Tür geöffnet und sei von ihm am Mittwoch bis auf ihr Bett zurückgedrängt worden, teilte die Polizei mit.

Anschließend durchsuchte der Räuber die Wohnung und nahm Bargeld und Wertgegenstände mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Beute einen geringen Wert. Die Frau wurde leicht verletzt.

Der von kräftiger Statur beschriebene Täter flüchtete über die Terrasse in den Garten. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um den Mann dingfest machen zu können.