Seniorin bei Löschversuch in ihrem Haus schwer verletzt

Kurz vor dem Jahreswechsel beschädigt ein Brand ein Haus derart, dass es vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Eine Frau erleidet schwere Verletzungen. Was ist passiert?

Die Einsatzkräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/DPA
Eine 71 Jahre alte Frau ist beim Versuch, ein Feuer in ihrem Haus im Rems-Murr-Kreis zu löschen, schwer verletzt worden. Die Seniorin habe zuvor einen Aschenbecher in ihrem Holzofen ausleeren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei seien jedoch daneben gelagerte Anzünder in Brand geraten.

Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, den Brand hätte, Polizeiaussagen zufolge, dann die Feuerwehr gelöscht. Für den Jahreswechsel muss die Seniorin anderweitig unterkommen: Das Gebäude in Spiegelberg ist vorerst unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird von den Ermittlern auf eine Summe zwischen 150.000 und 200.000 Euro geschätzt.

