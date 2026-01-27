Seniorin bei Feuer in Stuttgart verletzt - Brandursache unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einer Wohnung in Stuttgart ist eine Frau leicht verletzt worden. Die 72-Jährige wurde von der Feuerwehr gerettet, wie ein Sprecher bestätigte. Die Seniorin kam demnach ins Krankenhaus. Die Wohnung sei aktuell nicht bewohnbar, sagte der Sprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der verursachte Schaden ließe sich aktuell nicht schätzen.

Neben der Wohnung sei auch das Dach in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Energieversorger habe aufgrund des Brandes den Strom im Gebäude abstellen müssen. Deswegen seien die Bewohner des Hauses vorerst bei Angehörigen untergekommen.