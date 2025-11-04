Seniorin übersieht Motorrad – Mann schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 311 bei Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) schwer verletzt worden. Der 67-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht – Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 84 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen die B311 überqueren. Dabei soll sie den Motorradfahrer übersehen haben. Er hatte Vorfahrt. Bei der Kollision blieb die Frau unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B311 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.