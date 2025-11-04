Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Seniorin übersieht Motorrad – Mann schwer verletzt

Schwerer Zusammenstoß auf der B311: Eine Autofahrerin will die Straße queren – und übersieht offenbar einen Motorradfahrer. Der Mann wird schwer verletzt.

Polizei - Symbolbild
Die Autofahrerin soll den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer übersehen haben. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Die Autofahrerin soll den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer übersehen haben. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 311 bei Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) schwer verletzt worden. Der 67-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht – Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 84 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen die B311 überqueren. Dabei soll sie den Motorradfahrer übersehen haben. Er hatte Vorfahrt. Bei der Kollision blieb die Frau unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B311 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:251104-930-250475/1