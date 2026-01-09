Senioren durch lautes Klopfen vor Feuer gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Senioren sind in Volkertshausen (Kreis Konstanz) durch lautes Klopfen vor einem Dachstuhlbrand gerettet worden. Drei Passanten hatten Rauch und Feuer im Inneren des Hauses entdeckt, alarmierten die Feuerwehr und gingen dann zum Eingang, wie die Polizei mitteilte.

Da die Klingel defekt war, machten sie durch lautes Klopfen die 77 und 73 Jahre alten Bewohner auf den Brand aufmerksam. Diese konnten das Haus unbeschadet verlassen. Der Schaden wurde auf rund 80.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein technischer Defekt am Sicherungskasten für den Brand am Donnerstag verantwortlich.