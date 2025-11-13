Senioren bei Unfall auf Supermarktparkplatz schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Senioren sind bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Drei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Der 88-jährige Autofahrer habe am Mittwoch mit seinem Wagen von dem Parkplatz auf die Straße abbiegen wollen und dabei ein anderes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 88 Jahre alte Fahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde demnach mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen. Auch der Fahrer musste von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem anderen Wagen saßen neben der 63 Jahre alten Fahrerin drei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. Sie wurden alle leicht verletzt.