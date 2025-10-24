Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Senior verpasst Einfahrt und landet mit Auto auf Treppe

Mit seinem Wagen landet ein 90-Jähriger plötzlich auf der Treppe statt auf dem Parkplatz. Wie es zu dem kuriosen Missgeschick kam.

Ein 90-Jähriger ist in Obersulm (Landkreis Heilbronn) mit seinem Stadtgeländewagen auf eine Fußgängertreppe gefahren und stecken geblieben. Der Mann wollte ursprünglich in die Einfahrt des Parkplatzes eines Supermarktes einbiegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese habe er den ersten Erkenntnissen nach verpasst und sei dann in die nächstmögliche Abzweigung eingebogen. Dabei handelte es sich allerdings um die Treppe.

Der Wagen fuhr einige Stufen hinunter und blieb dann mit dem Unterboden hängen. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen bergen. Glücklicherweise kamen weder Passanten noch der Fahrer zu Schaden. Auch an der Treppe und am Auto blieb der Schaden gering.

