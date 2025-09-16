Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Senior verliert rund 170.000 Euro an Anlagenbetrüger

Mit kleinen Beträgen fing es an, am Ende ist ein Mann aus Weingarten um sein gesamtes Erspartes gebracht worden. Was hinter dem Betrugsfall steckt.

Polizeiuniform
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/DPA
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Foto: Silas Stein/DPA

Sein gesamtes Erspartes und noch mehr Geld hat ein Senior aus Weingarten (Kreis Ravensburg) an Betrüger verloren. Der Mann habe rund 170.000 Euro an die Täter überwiesen, teilte die Polizei mit. Angefangen habe es mit kleinen Beträgen, die er für eine vermeintliche Geldanlage zahlen sollte. Als die Betrüger ihm Gewinne mit gefälschten Kontoauszügen vortäuschten, zahlte der Mann immer mehr.

Anfang September wollte er dann seinen vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen. Die Betrüger forderten daraufhin Zahlungen für Steuer und Gebühren. Weil der Senior aber schon sein gesamtes Gespartes hergegeben hatte, nahm er zusätzlich einen Kredit auf, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun und rät bei hohen Renditeversprechen mit Kryptowährungen zur Vorsicht.

© dpa-infocom, dpa:250916-930-45703/1