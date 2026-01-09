Senior um halbe Million Euro betrogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Senior aus Immenstaad (Bodenseekreis) hat rund eine halbe Million Euro durch einen Telefonbetrug verloren. Der 69-Jährige sei Ende November von einem Unbekannten angerufen worden, welcher zunächst angab, dass es eine falsche Abbuchung auf dem Konto des Opfers gegeben habe, sagte eine Polizeisprecherin. Im weiteren Verlauf erhielt der Betrüger demnach Zugriff auf das Online-Banking des Senioren, buchte in den folgenden Wochen mehrmals hohe Beträge ab. Wie dies genau geschehen ist, blieb vorerst unklar. Erst vergangene Woche entdeckte der Geschädigte den Angaben zufolge die unberechtigten Transaktionen bei der Kontoüberprüfung und schaltete die Polizei ein.