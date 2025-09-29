Senior stirbt nach Streit - Verdächtiger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Knapp zwei Wochen nach einem Streit in einer Stuttgarter Tiefgarage ist ein Senior seinen Verletzungen erlegen. Der 78-Jährige starb am Samstag in einem Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bereits am Donnerstag kam ein verdächtiger 29-Jähriger in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer waren Mitte September in Streit geraten. Der Jüngere soll den Älteren dabei schwer verletzt haben. Zeugen hatten das Opfer gefunden und die Polizei gerufen, der Täter hatte sich nicht mehr am Ort befunden. Beide Männer kannten sich, wie ein Polizeisprecher sagte. Motiv und Anlass für den Streit seien aber Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Ermittler auf den Verdächtigen kamen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Er wurde bei einem Vernehmungstermin auf dem Polizeirevier festgenommen.