Senior schlägt Pflegerin mit Rollator

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Senior hat in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) eine Pflegerin mit seinem Rollator geschlagen. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch gegen die gerufenen Polizisten wehrte sich der 67-Jährige und versuchte in der Nacht auf Dienstag, sie zu schlagen, zu treten und zu beißen.

Schon am Nachmittag rief der Mann die Beamten auf den Plan. Er verschwand aus seinem Pflegeheim, konnte nach kurzer Fahndung jedoch gefunden werden. Schon da war er gegenüber den Beamten aggressiv und schlug um sich. Nach dem Vorfall in der Nacht kam der 67-Jährige wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Gegen den Senior wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.