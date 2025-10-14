Senior gibt Führerschein freiwillig nach Unfallserie ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Reihe von Unfällen hat ein Senior freiwillig seinen Führerschein bei einem Polizisten noch während der Unfallaufnahme abgegeben. Der über 80-Jährige fuhr am Montag unter anderem mit seinem Wagen durch einen Vorgarten und touchierte eine Grundstücksmauer, ehe er auf einer Kreuzung mit einem Lastwagen zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann erlitt bei den Unfällen in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) leichte Verletzungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 30.000 Euro.