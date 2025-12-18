Senior bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Balingen (Zollernalbkreis) ist ein 71-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet mit seinem Wagen am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Sanitäter brachten den 71-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer und sein Beifahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Sie waren erst kurz vor dem Unfall von einem Parkplatz auf die Bundesstraße aufgefahren und deswegen noch etwas langsamer als erlaubt unterwegs. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.