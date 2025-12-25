Senior als Falschfahrer auf Bundesstraße unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 86 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen als Falschfahrer auf der Bundesstraße 33 im Landkreis Konstanz unterwegs gewesen. Bei Steißlingen habe er einen entgegenkommenden Autofahrer in Gefahr gebracht, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise sei es aber zu keinem Unfall gekommen.

Ein Lastwagenfahrer gab dem Senior laut der Mitteilung Lichtzeichen und brachte ihn so kurz vor dem Autobahnkreuz Hegau zum Wenden. Wenig später hielt die Polizei den Falschfahrer an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sich zu melden.