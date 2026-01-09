Selbstgebauter Sprengkörper explodiert in Hand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat sich in Friedrichshafen (Bodenseekreis) beim Versuch, einen selbstgebauten Sprengkörper zu zünden, schwer verletzt. Der 46-Jährige habe ein Behältnis mit Schwarzpulver befüllt und die Lunte angezündet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der Sprengkörper in seiner Hand explodiert. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Auch das Gebäude nahm keinen Schaden. Nach dem Vorfall am Donnerstag kam der Mann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.