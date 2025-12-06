SEK-Panzerwagen rammt Transporter - Mann festgenommen

Bei einem SEK-Einsatz auf der L240 bei Erbach ist eine Person festgenommen worden.

Bei einem SEK-Einsatz auf einer Straße in Erbach im Alb-Donau-Kreis ist der Polizei ein Verdächtiger ins Netz gegangen. Er sei festgenommen und in ein Polizeipräsidium nach Bayern gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher in Ulm mit. Für die Bevölkerung habe bei der Aktion am Samstagabend keine Gefahr bestanden. Niemand wurde verletzt.

Die Hintergründe des Einsatzes wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Laut Polizeisprecher war der Tatverdächtige, der einen weißen Kastenwagen fuhr, von der Region Neu-Ulm bis nach Erbach verfolgt worden.

Fluchtfahrzeug zum Öffnen beschädigt

Dort hatte sich die Polizei bereits in Stellung gebracht und den Tatverdächtigen und sein Fahrzeug erwartet. Zwei SEK-Panzerfahrzeuge rückten an. Nach der Festnahme des Mannes habe man sein Fahrzeug zunächst nicht öffnen können. »Es wurde technisch geöffnet«, sagte der Polizeisprecher. Dabei sei ein Panzerfahrzeug eingesetzt und der Kastenwagen beschädigt worden.

Die Polizei habe die SEK-Beamten eingesetzt, weil es zuvor einen Hinweis auf eine Gefahrensituation gegeben habe, sagte ein Sprecher. Weitere Details zu dem Einsatz im Alb-Donau-Kreis sowie zu den Hintergründen nannte der Sprecher zunächst nicht.