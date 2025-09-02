SEK holt bewaffneten Mann aus Wohnung – Haus geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben einen bewaffneten Mann in Biberach an der Riß aus seiner Wohnung geholt. Der 56-Jährige hatte sich mit einem Messer verbarrikadiert, wie die Polizei mitteilte. Das Haus musste für den Einsatz geräumt und eine Straße gesperrt werden. Der Mann war laut Polizei mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Beim Zugriff leistete er den Angaben nach Widerstand.

Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte die Beamten verständigt, weil der Mann die Tür nicht öffnete. Die Frau vermutete den Mann in einer hilflosen Lage. Ob der 56-Jährige bei der Festnahme verletzt wurde, war zunächst unklar. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr.