SEK-Einsatz in Ravensburger Flüchtlingsheim

In einem Flüchtlingsheim in Ravensburg wird nach einem flüchtigen Mann gesucht. Doch die Fahndung bleibt zunächst erfolglos.

In einer Flüchtlingsunterkunft gibt es einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/DPA
In einer Flüchtlingsunterkunft gibt es einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild)
Auf der Suche nach einem flüchtigen Mann hat es in einem Ravensburger Flüchtlingsheim einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren an Ort und Stelle, wie eine Sprecherin der örtlichen Polizei berichtete. Ein Hubschrauber flog über dem Areal. 

Der bisher nicht identifizierte Mann wird verdächtigt, zuvor zwei Männer auf der Straße bedroht zu haben, wie die Polizei berichtete. Er soll dabei einen schusswaffenähnlichen Gegenstand und ein Messer dabeigehabt haben. Danach flüchtete er den Angaben zufolge. 

»Da nicht auszuschließen war, dass sich der Tatverdächtige in eine nahegelegene Flüchtlingsunterkunft begeben hat, umstellte und durchsuchte die Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos sowie der Polizeihundeführerstaffel das Gebäude«, berichteten die Ermittler. Der Mann sei dort aber nicht gefunden worden. Wie die Sprecherin berichtete, kamen Menschen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

