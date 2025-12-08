SEK-Einsatz in Mönchweiler beendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) war die Polizei mit einem Spezialkommando im Einsatz. Ein 20-Jähriger habe damit gedroht, Polizeibeamte zu verletzen und sich anschließend das Leben zu nehmen, teilte die Polizei mit. Die Spezialkräfte drangen demnach in ein Wohngebäude ein und nahmen den Mann widerstandslos fest.

Der Einsatz wurde am Nachmittag ohne Verletzte beendet, Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Zu den Hintergründen der Tat und der Motivlage wird ermittelt.