SEK-Einsatz in Mönchweiler beendet

Nach einer Drohung eines 20-Jährigen war das SEK in Mönchweiler im Schwarzwald-Baar-Kreis im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Unklare Bedrohungslage im Schwarzwald-Baar-Kreis
Das SEK war seit dem Morgen im Einsatz. Foto: Christian Klemm/DPA
Das SEK war seit dem Morgen im Einsatz.
Foto: Christian Klemm/DPA

In Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) war die Polizei mit einem Spezialkommando im Einsatz. Ein 20-Jähriger habe damit gedroht, Polizeibeamte zu verletzen und sich anschließend das Leben zu nehmen, teilte die Polizei mit. Die Spezialkräfte drangen demnach in ein Wohngebäude ein und nahmen den Mann widerstandslos fest. 

Der Einsatz wurde am Nachmittag ohne Verletzte beendet, Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Zu den Hintergründen der Tat und der Motivlage wird ermittelt.

