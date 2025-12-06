SEK-Einsatz an Fahrzeug bei Erbach - Person festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem SEK-Einsatz auf der L240 bei Erbach (Donau) ist eine Person festgenommen worden. Der Einsatz dauere noch an, es bestehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage.

Die Polizei habe die SEK-Beamten eingesetzt, weil es zuvor einen Hinweis auf eine Gefahrensituation gegeben habe, sagte der Sprecher weiter. Allerdings habe es zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung gegeben. Weitere Details zu dem Einsatz im Alb-Donau-Kreis sowie zu den Hintergründen nannte der Sprecher zunächst nicht.