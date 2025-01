Aktuell Land

»Sehr zufrieden«: Hinrunde stimmt Stuttgarts Hoeneß positiv

Platz 5 in der Liga, Chancen aufs Weiterkommen in der Königsklasse, im Pokal schon im Viertelfinale - der VfB liefert auch diese Saison ab. Der Trainer will den Schwung aus dem Leipzig-Sieg mitnehmen.