Sehr stürmisch und nass wird es im Südwesten

Nach milden Tagen kündigt der Deutsche Wetterdienst einen Temperatursturz in Baden-Württemberg an. Neben orkanartigen Böen rechnet der Wetterdienst auch mit heftigem Regen und Gewittern.

Wetter in Baden-Württemberg
Orkanartige Böen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde sind teils möglich. Foto: Uwe Anspach/DPA
Foto: Uwe Anspach/DPA

Orkanböen und größere Regenmengen ziehen in nächster Zeit über Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Dauerregen und kühlere Temperaturen.

Es wird stürmisch und sehr nass 

Bis in die Nacht zum Donnerstag fallen demnach im Südschwarzwald gebietsweise Mengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Bis Donnerstagmittag könnte es im Schwarzwald, am Hochrhein sowie teilweise im Norden Baden-Württembergs bis zu 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb etwa 6 Stunden regnen. 

Am Donnerstag wird auch der Wind deutlich intensiver. Im höheren Schwarzwald werden Sturmböen um 80 Kilometern pro Stunde, auf den höchsten Gipfeln orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde erwartet. Im Hochschwarzwald sieht der DWD schwere Sturmböen oder orkanartige Böen, auf dem Feldberg zeitweise Orkanböen um 130 Kilometer pro Stunde. 

Gewitterrisiko nimmt zu

In Baden nimmt in der Nacht zum Donnerstag das Risiko einzelner Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und Böen um 70 Kilometern pro Stunde zu. Laut dem DWD sind einzelne Gewitter mit Starkregen und punktuell schweren Sturmböen um die 100 Kilometern pro Stunde wahrscheinlich.

