Sechsstelliger Schaden – Betrüger bestehlen Senior

Betrüger haben in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) einem 76-Jährigen Goldmünzen im unteren sechsstelligen Wert gestohlen. Ein vermeintlicher Polizist habe den Mann angerufen und vor einer angeblichen Verbrecherbande gewarnt, die es auf seine Goldmünzen abgesehen habe, wie die Polizei mitteilte.

Frau nennt Passwort

Daraufhin sei eine Frau bei dem Mann erschienen, welche die Goldmünzen begutachten wollte. Sie nannte ein zuvor vereinbartes Passwort, weshalb der Senior ihr am Mittwoch Zutritt zur Wohnung gewährte. Sie begutachtete die Münzen und spazierte schließlich mit diesen davon.