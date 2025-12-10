Sechsjähriger ruft mit Bahnfahrt Polizei auf den Plan

Allein unterwegs mit der Bahn - die Reise endete für einen Sechsjährigen jedoch auf dem Polizeirevier. (Symbolbild)

Mit seiner ersten Bahnfahrt hat ein Sechsjähriger im Kreis Rottweil einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Junge hatte nach Angaben der Beamten vorzeitig Schulschluss an seiner Grundschule und machte sich alleine auf den Nachhauseweg nach Sulz am Neckar.

Obwohl er zuvor noch nie alleine mit dem Zug unterwegs gewesen sei, sei er kurzerhand am Bahnhof Oberndorf in die nächste Bahn eingestiegen.

»Passanten, die den kleinen Reisenden schließlich am Rottweiler Bahnhof entdeckten, setzten sich umgehend mit der Polizei in Verbindung«, heiß es in einer Mitteilung der Beamten. Sie nahmen den Jungen mit auf das Polizeirevier, wo seine Eltern ihn schließlich gesund und munter in Empfang nahmen.