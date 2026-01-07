Sechs Verletzte bei Unfall – darunter drei Kleinkinder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine fünfköpfige Familie und ein Lastwagenfahrer sind bei einem Verkehrsunfall bei Waldshut-Tiengen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kleinkinder gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sie sind im Alter zwischen fünf Monaten und drei Jahren und wurden mit Rettungshubschraubern in Kinderkliniken geflogen. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen der Lastwagen und das Auto am Morgen auf der Bundesstraße 30 zusammen.

Eine eingeklemmte Person befreite die Feuerwehr schwer verletzt aus dem Wagen. Bei den beiden anderen Verletzten ist die Schwere ebenfalls unbekannt. Die Unfallursache sei bislang noch völlig unklar, sagte der Polizeisprecher. Für die Bergungsarbeiten bleibt die B30 vorerst gesperrt.