Sechs Schwerverletzte nach Frontalkollision mit Ferrari

Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein 58 Jahre alter Ferrari-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 317 mehrere Fahrzeuge überholt. Der Wagen prallte in einer Kurve frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 24-jährigen Fahrers.

Beide Fahrer sowie insgesamt vier Mitinsassen – eine 38-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren – wurden schwer verletzt und von Rettungshubschrauber sowie Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei könnte der Ferrari-Fahrer an einer organisierten Ausfahrt im Schwarzwald teilgenommen haben. Sie sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag eine Gruppe von Ferraris in dem Gebiet gesehen haben.