Sechs Kilometer Stau nach Auffahrunfall auf der A6

Nach einem Unfall bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Autobahn 6 in Richtung Mannheim rund fünf Stunden später wieder vollständig freigegeben worden. Zuvor sei noch die rechte Fahrspur gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Verkehr sei erst auf dem linken und etwas später auch auf dem mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt worden. Zeitweise staute sich der Verkehr auf bis zu sechs Kilometern.

Am Morgen hatte eine Fahrerin zu spät bemerkt, dass ein Sattelzug vor ihr aufgrund eines Stauendes bremsen musste. Daraufhin sei sie dem vor ihr haltenden Sattelzug aufgefahren. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor.